Taylor Swift, Billie Eilish e Ariana Grande dominam MTV Video Music Awards

As cantoras norte-americanas Taylor Swift, Ariana Grande e Billie Eilish dominaram hoje, com três prémios cada, a edição de 2019 dos MTV Video Music Awards, em noite de homenagem à 'rapper' Missy Elliot.

A cerimónia de entrega de prémios, liderada pelo comediante Sebastian Maniscalco, decorreu esta madrugada em Newark, Nova Jérsia.

Com 10 nomeações, Taylor Swift e Ariana Grande confirmaram o favoritismo. Swift venceu na categoria de Vídeo do Ano, com "You Need To Calm Down", que lhe valeu também o prémio Vídeo Por Uma Causa, enquanto Ariana Grande foi distinguida como Artista do Ano.