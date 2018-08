TC declara inconstitucionalidade de norma de Estatuto dos Bombeiros da Madeira

Por Lusa | 13:09

O Tribunal Constitucional (TC) pronunciou-se pela inconstitucionalidade de um dos artigos do diploma do Estatuto Social do Bombeiro da Madeira, suscitada pelo representante da República na região autónoma, informou hoje o gabinete do responsável.

Em julho deste ano, o juiz conselheiro Ireneu Barreto requereu uma avaliação da constitucionalidade do artigo 2.º do decreto legislativo regional intitulado "Estatuto Social do Bombeiro da Região Autónoma da Madeira".

Este artigo concede "aos bombeiros do quadro dos ativos o direito à tarifa social na prestação de serviços de águas".