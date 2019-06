Teatro Meridional vai ao S. Luiz contar "Histórias de Lisboa" em acelerada gentrificação

O "processo acelerado de gentrificação" da capital é contado pelo Teatro Meridional a partir de quarta-feira, no palco do São Luiz, com 125 personagens que são "Histórias de Lisboa", sem temer estereótipos e uma mensagem política.

"Se há coisa que eu não tenho medo, contrariamente à maioria dos criadores, é dos estereótipos. As pessoas têm uma grande preocupação em serem originais e eu acho que, neste momento, a originalidade é ser contador de histórias e não querer contar mais do que as histórias são", disse aos jornalistas Natália Luiza, responsável pela dramaturgia e encenação.

"Histórias de Lisboa" estará em cena no Teatro São Luiz, em Lisboa, entre quarta-feira e o dia 16 de junho, propondo "falar de Lisboa" e do seu "processo acelerado de gentrificação", ao longo de 125 minutos e 125 personagens, como os 125 anos daquele teatro da Câmara de Lisboa, gerido pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) do município.