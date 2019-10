Teatro Nacional São João abre festival Mindelact em Cabo Verde onde estreia nova peça

"Bella Figura", peça de Yasmina Reza, estreada no âmbito da programação do Teatro Nacional São João, no Porto (TNSJ), vai abrir a 25.ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo, em Cabo Verde, a 06 de novembro.

A programação do festival, que decorre durante 11 dias, até 16 de novembro, foi apresentada hoje, no Mindelo, pelo presidente da Associação Mindelact, João Branco, que sublinhou ser esta a primeira vez que um teatro nacional se apresenta em Cabo Verde, no quadro do Mindelact, o que resulta de uma parceria assinada há cerca de dois meses entre o TNSJ e o Ministério da Cultura cabo-verdiano.

A estreia da nova peça do TNSJ, "Achadiço", ocorrerá também no âmbito do festival.