Técnico Ivo Vieira diz que Vitória de Guimarães é o "maior desafio" da carreira

Ivo Vieira afirmou hoje que treinar o Vitória de Guimarães, clube da I Liga portuguesa de futebol, é o "maior desafio" da carreira, durante a apresentação como técnico do emblema vimaranense para a época 2019/20.

Depois da primeira experiência como treinador principal em 2010/11, no Nacional, o madeirense, de 43 anos, passou pelo Marítimo, Desportivo das Aves, Académica, Estoril Praia e Moreirense, na época passada, até chegar ao Vitória, clube, a seu ver, mais exigente do que os anteriores, devido às 'ambições europeias' e à massa adepta.

"Não tenho dúvida nenhuma que é o maior desafio da minha carreira, perante os objetivos e a grandeza desta instituição. Sinto que ainda tenho de crescer e aprender, mas estou preparado para agarrar com 'unhas e dentes' este desafio", disse o treinador, no Estádio D. Afonso Henriques, acompanhado do presidente do clube, Júlio Mendes.