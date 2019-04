Tecnologia portuguesa na criação de primeiro banco exclusivamente móvel nos EUA

Por Lusa | 13:00

A plataforma de prevenção de fraude da portuguesa Feedzai vai ser usada pela norte-americana Varo Money, que conseguiu aprovação preliminar para se tornar no primeiro banco exclusivamente móvel dos Estados Unidos.

O acordo entre as duas empresas, que é anunciado hoje, prevê a utilização do motor de risco concebido pela Feedzai com base em inteligência artificial no processo de expansão da Varo Money, neste caso através do 'mobile banking', cujas operações são realizadas apenas através de uma aplicação instalada no 'smartphone'.

O cofundador e diretor executivo da Feedzai, Nuno Sebastião, caracteriza a Varo como "líder na transformação da banca digital" e afirma que as duas empresas têm abordagens similares no que respeita a tecnologias que fornecem "o que será melhor para os clientes".