Teixeira Duarte passa de prejuízos a lucros de 11,1 ME em 2018

Por Lusa | 20:09

A Teixeira Duarte (TD) passou de prejuízos de 4,6 milhões de euros em 2017 para 11,1 milhões de euros de lucros atribuíveis a detentores e capital em 2018, revelou hoje a empresa.

A construtora, que divulgou o relatório e contas completo de 2018 no âmbito da convocatória para a Assembleia Geral (AG) de acionistas de 27 de maio, adiantou ainda que atingiu proveitos operacionais de 1.014 milhões de euros no ano passado, uma queda de 7,8% face ao período homólogo.

O volume de negócios do grupo fixou-se em 873,7 milhões de euros de euros, "o que representa uma diminuição de 15,6% face ao ano anterior. Na sua globalidade, todos os setores de atividade registaram diminuições, havendo a destacar o ligeiro crescimento do setor das concessões e serviços", lê-se no relatório.