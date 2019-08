Telegramas diplomáticos mostram ação dos EUA para sucesso da INTERFET em Timor-Leste

A intervenção dos Estados Unidos marcou a vinda para Timor-Leste da força internacional INTERFET em setembro de 1999 tendo o Governo norte-americano ordenado a Jacarta que travasse ações contra os militares internacionais, segundo documentos secretos.

As referências fazem parte de mais de 600 telegramas desclassificados pelos Estados Unidos -- ainda que com secções secretas -- referentes ao período entre o entre final de 1998 e o início da presidência do líder indonésio Abdurrahman Wahid, em 2000, a que a Lusa teve acesso.