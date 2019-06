Telescópio europeu vai estudar regiões escuras do Universo que equivalem a 200 luas cheias

O telescópio espacial europeu Euclid, com novo lançamento previsto para 2022, vai estudar três regiões no lado escuro do Universo que equivalem a 200 vezes a área da Lua cheia e foram validadas por cientistas portugueses, foi hoje anunciado.

A participação portuguesa na missão Euclid é coordenada pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA), que, em comunicado, refere que Portugal está envolvido no planeamento de rastreios do céu com uma equipa de mais de 20 cientistas de várias instituições.

Os investigadores portugueses participaram na escolha e validação de três regiões escuras do céu para as observações do Euclid: uma fica no hemisfério celeste norte, na constelação do Dragão, e duas no hemisfério celeste sul, nas constelações do Relógio e da Fornalha.