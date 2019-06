Televisão volta a ser a fonte preferencial de notícias em Portugal - Digital News Report

A televisão continua a ser o meio de comunicação social que os portugueses mais procuram como fonte preferencial de notícia (81%), seguido do 'online' (79%), revela o oitavo relatório anual do Digital News Report hoje divulgado.

"Quanto à confiança [dos portugueses] nas notícias em geral, a percentagem baixa quatro pontos percentuais, para 58%, mas mesmo assim continua a ser o segundo país [de um total de 38] onde mais se confia nas notícias", segundo o Digital News Report anual do Reuters Institute for the Study of Journalism, da Universidade de Oxford.

"Em todos os países, o nível médio de confiança desceu dois pontos percentuais para 42% e menos de metade (49%) concorda que confia nos media noticiosos que eles próprios usam", acrescenta.