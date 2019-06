Temas raciais, idade e ideologia no segundo debate democrata na corrida à Casa Branca

As divisões democráticas sobre questões raciais, idade e ideologia marcaram o segundo debate entre os pré-candidatos democratas às eleições presidenciais norte-americanas na quinta-feira à noite.

A saúde voltou a estar em destaque, à semelhança do que sucedera na quarta-feira com outros dez pré-candidatos do Partido Democrata, mas o debate foi também marcado por um confronto de palavras entre o ex-vice-Presidente norte-americano Joe Biden e a senadora californiana Kamala Harris.

Este foi um dos vários momentos que mostraram Biden, de 76 anos, na defensiva, enquanto tentava convencer os eleitores dos Estados Unidos de que é o mais bem posicionado para negar ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um segundo mandato.