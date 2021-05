Temperaturas amenas e nebulosidade para este sábado

Para este sábado estão previstas temperaturas entre os 19, nos distritos de Viana do Castelo e do Porto, e os 29 graus, em Beja. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta nublosidade para todo o território continental, em especial para o litoral oeste.Há probabilidade de chuva fraca para a região do Minho, no final do dia.Nos arquipélagos, as temperaturas rondam os 19 graus de máxima nos Açores e os 24 graus na Madeira.Espera-se um acentuado arrefecimento noturno em todo o território português.