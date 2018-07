Tempestade causa perturbações nos transportes e falhas de energia no Japão

Por Lusa | 04:57

Uma tempestade tropical perturbou hoje os transportes no Japão e deixou sem energia milhares de casas na sua passagem em direção à região oeste, ainda a recuperar de chuvas devastadoras no início deste mês.

De acordo com a televisão pública japonesa NHK, pelo menos 16 pessoas ficaram feridas.

A tempestade tropical Jongdari tocou terra pelas 01:00 (17:00 de sábado em Lisboa), no centro do Japão, causando chuvas fortes em Tóquio, com ventos de 90 quilómetros por hora (km/h), e rajadas de até 128 km/h.