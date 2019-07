Tempestade de granizo mata sete pessoas na Grécia

Pelo menos sete turistas, incluindo duas criança, morreram na madrugada desta quarta-feira devido a uma forte tempestade que atingiu a região de Calcídica, no norte da Grécia, anunciaram as autoridades.

O balanço anterior apontava para cinco mortos, entre os quais uma criança. Duas das vítimas são de nacionalidade russa, duas são checas e duas são romenas.

Vários feridos foram transferidos para hospitais próximos.

A queda de uma árvore causou a morte de um homem, de nacionalidade russa, e do seu filho de dois anos num hotel na estância balnear de Cassandra, a cerca de 70 quilómetros de Salonica, a segunda maior cidade da Grécia.

Na localidade perto de Propontida, um casal da República Checa morreu quando a sua caravana foi levada pelas fortes rajadas de vento, e um romeno foi fatalmente ferido quando o telhado de um prédio foi arrancado, de acordo com as autoridades policiais.



De acordo com a Reuters, os ventos chegaram aos 100 quilómetros por hora na península de Chalkidiki, um destino turístico.