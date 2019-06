Tempo de serviço dos professores não compromete confiança no PCP - Mário Nogueira

A votação no parlamento sobre o tempo de serviço dos professores não coloca um problema de confiança na relação com o PCP, garantiu Mário Nogueira, que entende a decisão que "terá tido em conta outros aspetos políticos mais gerais".

A votação final das alterações ao diploma da contagem do tempo de serviço dos professores, que a 10 de maio confirmou a reviravolta num processo que dias antes parecia ganho pelos docentes, foi também um momento pouco habitual na cena política nacional, em que o PCP votou contra as pretensões dos sindicatos, nomeadamente de uma das maiores federações -- a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) - da central sindical -- a CGTP -- associada aos comunistas.

Depois de um apelo direto para uma viabilização da proposta da direita, que recuperava normas relativas a sustentabilidade orçamental - que tinham caído, dias antes, na votação na especialidade do texto final -- mas que garantia o objetivo principal dos professores -- a contagem integral dos nove anos, quatro meses e dois dias -- o PCP votou contra, com a justificação de que as normas avocadas por PSD e CDS-PP, para além de obedecerem a ditames de Bruxelas que os comunistas se recusam a aceitar, traziam acopladas uma revisão do estatuto da carreira docente, também inaceitável.