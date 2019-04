Temporal no Rio de Janeiro causou prejuízos de 42 ME no comércio local

Por Lusa | 03:30

A tempestade que atingiu a cidade brasileira do Rio de Janeiro na noite de segunda-feira causou prejuízos de 182,8 milhões de reais (42 milhões de euros) no comércio local, segundo o Instituto Fecomércio.

De acordo com o levantamento realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio), 76% dos estabelecimentos comerciais afirmaram ter sido afetados pela forte chuva.

Para 51,4% dos empresários consultados, o estabelecimento foi afetado pela falta de funcionários que não conseguiram chegar ao local de trabalho. Já em 28,9% dos locais registaram-se danos devido ao alagamento do próprio estabelecimento ou armazém.