Tenista luso Pedro Sousa eliminado na primeira ronda do Open da Austrália

Por Lusa | 07:04

O tenista português Pedro Sousa foi hoje eliminado na primeira ronda do Open da Austrália, o primeiro 'Grand Slam' do ano, ao perder contra o anfitrião e número um australiano, Alex di Minaur, por três 'sets' a zero.

O lisboeta, que se estreava aos 30 anos em quadros principais de torneios do 'Grand Slam', perdeu contra o australiano de 19 anos pelos parciais de 6-4, 7-5 e 6-4.

Alex di Minaur, 29.º classificado do 'ranking' e jogador revelação do ano passado, precisou de quase duas horas (01:58) para derrotar o tenista luso, 103.º lugar da hierarquia mundial.