Tenista português Pedro Sousa apura-se para as meias-finais de Florença

O tenista português Pedro Sousa, 124.º jogador mundial, apurou-se hoje para as meias-finais do 'challenger' italiano de Florença, ao derrotar o belga Kimmer Coppenjans, 163.º jogador do mundo.

Na terra batida da prova italiana, Sousa, sétimo cabeça de série, superou o 15.º pré-designado, por 6-2 e 7-6 (7-3), em uma hora e 31 minutos.

Nas meias-finais, Pedro Sousa vai defrontar o alemão Philipp Kohlschreiber, primeiro cabeça de série e atual 80 da hierarquia mundial, que hoje eliminou o italiano Raul Brancaccio, número 287, por 6-4 e 6-1.