Tenor português Luís Gomes vence dois prémios no concurso Operalia

Por Lusa | 22:11

O tenor português Luís Gomes venceu hoje na categoria de zarzuela e recebeu o prémio do público para melhor voz masculina, no concurso internacional de canto lírico Operalia, que decorreu no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa.

"Luís Gomes vence o Prémio zarzuela ('ex-aequo' com Pavel Petrov) e o prémio do público para melhor voz masculina", anunciou a organização, em comunicado.

Emily D'Angelo, representante do Canadá/Itália, e o bielorrusso Pavel Petrov são os vencedores do prémio do Operalia 2018, concurso internacional de canto lírico fundado por Plácido Domingo, que se realizou este ano pela primeira vez em Portugal. D'Angelo venceu ainda o prémio do público para melhor voz feminina, o prémio zarzuela e o prémio Birgit Nilsson.