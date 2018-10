Terceira eliminatória da Taça de Portugal com quatro transmissões televisivas

Por Lusa | 22:12

Os jogos que envolvem os três 'grandes e o Sporting de Braga na terceira eliminatória da Taça de Portugal vão ter transmissão televisiva, e decorrerão em quatro dias, revelou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em comunicado.

O primeiro a entrar em ação é o Benfica, que vai jogar frente ao Sertanense, do Campeonato de Portugal, no Estádio Cidade de Coimbra, às 20:45, na quinta-feira (18 de outubro).

No dia seguinte, sexta-feira, será a vez de o FC Porto entrar em campo, face ao Vila Real, dos campeonatos distritais, num jogo marcado para as 20:15, mas ainda sem campo atribuído, devido a questões com a iluminação.