Terceiro dia do festival Paredes de Coura marcado por nomes fortes do 'indie'

Father John Misty, Spiritualized, Deerhunter e Connan Mockasin são alguns nomes fortes deste terceiro dia do festival Paredes de Coura, que conta ainda com Jonathan Wilson, Black Midi e os portugueses First Breath After Coma.

O regresso de Josh Tillman às margens do rio Coura é o prato forte do dia, agendado para as 00:45, já depois de Spiritualized, Deerhunter, Jonathan Wilson e First Breath After Coma terem atuado no palco principal, sendo que a abertura do dia fica a cargo dos espanhóis Derby Motoreta's Burrito Kachimba.

O conjunto sevilhano -- com apenas um ano de formação -- estreia-se em terras lusas e chega com a promessa de ser a "próxima grande banda espanhola", segundo o diário El País, tendo conquistado a crítica com a sua 'kinkidelia' e atuações ao vivo, prometendo animar o público ao som do seu álbum homónimo, às 17:45.