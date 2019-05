Terceiro maior partido moçambicano confirma Daviz Simango como candidato presidencial

O Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro maior partido, confirmou esta quinta-feira a candidatura de Daviz Simango à Presidência da República nas eleições gerais de 15 de outubro, em cumprimento da decisão do congresso da organização, realizado em 2017.



"Claramente [Daviz Simango é o candidato do MDM], o congresso assim definiu", declarou Moisé Chechene, porta-voz do Conselho Nacional do MDM, órgão que está reunido de esta quinta-feira a domingo na cidade da Beira, centro de Moçambique.





José Chechene adiantou que o Conselho Nacional do MDM e a Comissão Política Nacional, também reunida na Beira, vão reconfirmar a aposta em Daviz Simango para as presidenciais de 15 de outubro.José Chechene considerou que o recenseamento para as eleições gerais tem sido marcado por irregularidades, "algumas de rotina", mas sem especificar.O Conselho Nacional e a Comissão Política Nacional do MDM vão igualmente aprovar o manifesto eleitoral e analisar os efeitos dos ciclones Idai e Kenneth, que atingiram o centro e norte do país, entre março e abril deste ano.Daviz Simango é autarca da Beira, uma das principais cidades de Moçambique, desde 2003, e será a terceira vez a candidatar-se à Presidência da República, depois de ter ido a votos em 2009 e 2014.