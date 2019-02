"Teriam todos de passar por cima de mim", diz Lourenço Ortigão em mensagem de apoio a Kelly

Ator deixou declaração a namorada no Instagram.

A atriz Kelly Bailey foi a primeira concorrente do programa Dança Com as Estrelas, da TVI, a alcançar a final, a quem se juntou posteriormente José Condessa.Apesar dos inúmeros elogios por parte do júri, aliados à preferência do público, têm surgido várias mensagens dos internautas a 'atacar' a jovem nas redes sociais, com comentários que sugerem que o programa foi desenhado para a atriz ganhar e que esta não merecia ter chegado à final, chegando mesmo a avançar que a jovem só é finalista devido à sua popularidade junto do público que a segue.