Vista para o centro de Évora é o ex-líbris do Valeriana Exclusive Guesthouse

Nome vem de uma planta usada em farmácia para o relaxamento e bem-estar.

Por Pedro Galego | 14.05.18

A família Gusmão tem tradições na cidade de Évora ligadas à medicina e à farmácia. Agora aposta também no turismo e abriu um alojamento local com características de hotel de cinco estrelas.



A Valeriana Exclusive Guesthouse fica a 50 metros da praça do Giraldo, na rua João de Deus, e o nome foi inspirado numa planta usada para o relaxamento e bem-estar.



Também os sete quartos - dos quais duas suites e um deles familiar - têm nomes ligados à tradição farmacêutica, como Carbonato de Sódio ou Linhaça em Grão. Na decoração há também alguns utensílios usados nos laboratórios do tempo em que farmácia ainda se escrevia com ‘PH’ e que pertence ao vasto espólio da família.



Na Valeriana os clientes podem ainda escolher a própria banda sonora, com um gira-discos e vários álbuns clássicos de música portuguesa à discrição na sala de estar.



Na cozinha, além de serem preparados os pequenos-almoços com produtos exclusivamente regionais, organizam-se também provas de vinhos e showcooking de pratos alentejanos.



Mas é subindo até ao último andar que a experiência ganha outra dimensão. No topo do edifício fica um fabuloso terraço com vista para o centro histórico da cidade, servido por um ‘honesty bar’.