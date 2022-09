Terramoto de 7,6 no México acontece minutos após simulacro nacional de sismo

Um sismo de magnitude 7,4 na escala Richter ocorreu esta segunda-feira na cidade do México. O abalo aconteceu minutos depois de um simulacro nacional que marcava o aniversário dos sismos de 1985 e 2017.



O epicentro foi localizado 37 quilómetros a sudeste de Aquila, perto da fronteira entre os estados de Colima e Michoacan, e a uma profundidade de 15,1 quilómetros.





Foi entretanto emitido um alerta de tsunami junto à costa de Michoacan, com possiblidade das ondas subirem entre um e três metros acima do nível médio da água do mar.

O Serviço Geológico dos EUA disse, em comunicado, que o terremoto atingiu uma magnitude de 7,6 na escala de Richter e atingiu a costa de La Placita de Morelos, no estado de Michoacan, a uma profundidade de 15 quilómetros. O Serviço Sismológico dos México tinha divulgado que o sismo teve uma magnitude de 7,4.





O chefe do governo do México, serviu-se da rede social Twitter para informar que não existem ainda relatos de danos na cidade.