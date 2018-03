Tesla chama às oficinas 123 mil veículos fabricados antes de abril de 2016

Por Lusa | 03:12

A fabricante de automóveis elétricos Tesla anunciou hoje que vai chamar às oficinas 123 mil veículos do modelo S, fabricados antes de abril de 2016, devido a problemas de "corrosão excessiva" nos parafusos da direção hidráulica.

Num e-mail enviado aos proprietários do modelo S, a Tesla garante que o problema que levou ao "recall" não colocou em causa em nenhum momento a segurança do veículo ou dos passageiros. A marca americana garante que a "corrosão excessiva" acontece apenas com veículos que circulam em regiões com temperaturas muito baixas.´

O "recall" surge numa altura em que a empresa liderada pelo empresário Elon Musk enfrenta uma investigação devido ao acidente com um veículo autónomo modelo X, que provocou um morto, na semana passada.