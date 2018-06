Theatro Circo promete tornar Braga "a cidade mais procurada do país" em julho

Por Lusa | 08:45

O Theatro Circo promete para julho uma programação capaz de tornar Braga a "cidade mais procurada do país", com Noa, Adriana Calcanhoto, Thomas de Pourquery & Supersonics, Joana Serrat, entre outros, revelou hoje aquela sala de espetáculos do Minho.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Theatro Circo revela, sexta-feira, sobe ao palco o multi-premiado músico Thomas de Pourquery, que atuará pela segunda vez no nosso país, depois de se ter estreado no Festival Músicas do Mundo de Sines, em 2017.

O músico vem a Braga apresentar aquele que é o primeiro álbum, em que "assume a composição de todos os temas, como uma declaração de amor", depois de ter composto para bandas como Rigolus, DPZ ou VKNG, e de cantar e tocar saxofone para artistas como Metronomy, The Shoes, Jeanne Added ou Andy Emler, e de incursões no cinema com Dogs os Navarre para o film "Apnée", de Jean Meurisseou e de Antonin Peretjatko, com quem gravou "La loi de la jungle".