Thierry Neuville lidera Rali da Argentina no final da primeira etapa

Por Lusa | 26.04.19

O belga Thierry Neuville (Hyundai), líder do Campeonato do Mundo de ralis, concluiu hoje na frente a primeira etapa do Rali da Argentina, quinta prova do Mundial.

O britânico Kris Meeke (Toyota) ainda animou a etapa na parte da manhã, superando os três comandantes do campeonato, Neuville, o francês Sébastien Ogier (Citroen), campeão em título, e o estónio Ott Tanak (Toyota).

As posições alteraram-se nas classificativas seguintes, tendo Neuville chegado ao comando e terminado a etapa na frente com o tempo total de 1:11.13,9 horas, menos 11,9 segundos do que Ogier, segundo classificado, e 13,4 do que Tanak, terceiro.