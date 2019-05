Tiago Braga nomeado pelo Governo para presidente da Metro do Porto

O engenheiro Tiago Braga foi nomeado pelo Governo para ser o novo presidente da Metro do Porto, substituindo Jorge Delgado, que em fevereiro saiu para a Secretaria de Estado das Infraestruturas, disse hoje à Lusa o Ministério do Ambiente.

Tiago Braga é, atualmente, administrador não executivo da empresa e junta-se na administração, na lista de nomes indicados pelo Governo e já analisados pela Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública (Cresap), a Pedro Azeredo Lopes (atualmente administrador executivo da empresa) e a Lúcia Lourenço.

Fonte oficial do Ministério do Ambiente acrescentou que Pedro Azeredo Lopes vai ficar com o pelouro financeiro da Metro do Porto que terminou 2018 com um prejuízo de 95,7 milhões de euros, segundo revela a proposta da Assembleia Geral (AG) de 31 de maio, onde vão ser votados os órgãos sociais para o triénio 2019-2021.