Tiago Djaló deixa o AC Milan e reforça franceses do Lille

O defesa português Tiago Djaló, que representou os italianos do AC Milan na segunda metade da temporada passada, assinou contrato por cinco anos com o Lille, anunciou hoje o vice-campeão francês de futebol no site oficial.

O central, de 19 anos, vinculou-se ao Lille até 2024, depois de em janeiro ter abandonado o Sporting, clube em que se formou, para rumar ao conjunto de Milão, no qual apenas atuou pela equipa de sub-19.

"O Lille demonstrou muito interesse na minha contratação e apresentou-me um projeto ambicioso. É um clube de qualidade e tem uma boa equipa", afirmou Djaló, em declarações reproduzidas no site dos 'dogues'.