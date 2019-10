Timor-Leste é o país da Ásia com mais problemas de nutrição e fome - estudo

Timor-Leste é o pior país da Ásia e o oitavo do planeta com mais problemas de nutrição e fome, segundo a edição de 2019 do Índice Global de Fome.

Sem contabilizar vários países, por não haver dados suficientes, o Índice Global de Fome (GHI, na sigla inglesa) dá a Timor-Leste um valor de 34,5, o que coloca o país no grupo de nações em "situação séria", o terceiro grau mais elevado do 'ranking'.

Apesar da tendência de melhoria que se verifica desde 2005, quando o país tinha um valor de 42,3, o que o colocava entre os países em "situação alarmante" -- segundo pior grau do 'ranking' --, o estudo mostra um ligeiro agravamento nos últimos anos.