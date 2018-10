Timor-Leste expressa solidariedade e pesar com a Indonésia por sismos

Por Lusa | 05:22

O Governo e o Parlamento Nacional timorenses expressaram hoje pesar e solidariedade às famílias e vítimas dos terremotos e tsunamis que atingiram a ilha de Celebes, Indonésia, na última sexta-feira, causando pelos menos 844 mortos.

"Em nome do povo de Timor-Leste, o Governo apresenta condolências às famílias e amigos das vítimas da sucessão de terremotos. O Governo manifesta igualmente a sua solidariedade para com o Governo e o povo da Indonésia, que enfrentam os efeitos desta catástrofe", refere uma nota do executivo.

"O Governo de Timor-Leste louva o trabalho das autoridades nas ações de busca e salvamento em condições de extrema dificuldade", refere a mesma nota.