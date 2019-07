Timor-Leste inicia terça-feira ronda de consultas com parceiros de desenvolvimento

O Governo timorense inicia terça-feira um conjunto de reuniões bilaterais, antes de um debate multilateral alargado, com os parceiros de desenvolvimento para analisar eventuais apoios a Timor-Leste no futuro próximo.

A reunião com os Parceiros de Desenvolvimento em Timor-Leste (TLDP 2019) tem como tema "aprofundar a coordenação para o financiamento do desenvolvimento", englobando várias reuniões bilaterais -- terça e quarta-feira -- antes do encontro multilateral alargado, na quinta-feira.

Promovidos pelo Ministério das Finanças e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, os encontros incluem a apresentação na quarta-feira dos programas e prioridades do VIII Governo e ainda a nova Política de Assistência Externa.