Timor-Leste quer aprovar até dezembro moratória sobre importação de plástico

Por Lusa | 03:07

O Governo timorense quer aprovar até dezembro uma moratória sobre a importação de plástico e vai trabalhar com o setor privado para encontrar produtos e medidas alternativas, anunciou hoje o secretário de Estado do ambiente.

"Queremos começar a fasear o fim do uso do plástico em Timor-Leste e estamos já em contacto com empresas para encontrar alternativas para o substituir", disse Demétrio de Amaral de Carvalho.

"Até dezembro queremos levar ao Conselho de Ministros um diploma interministerial sobre uma moratória sobre a importação de plástico a partir de 2019", afirmou, num evento sobre o combate ao uso do plástico em Timor-Leste.