Timor-Leste recorre para tribunal australiano sobre competência para julgar queixa de empresa

O Governo timorense recorreu da decisão do Tribunal Supremo de Victoria, na Austrália, que alegou competência para julgar uma queixa de uma empresa australiana contra o Executivo no âmbito de um acordo para fornecimento de combustível e geradores.

"O Governo de Timor-Leste apelou da decisão do Supremo Tribunal de Victoria de conceder à Lighthouse Corporation Pty Ltd e à Lighthouse Corporation IBC o direito de ouvir o seu caso contra a República Democrática de Timor-Leste e o seu departamento de eletricidade (EDTL) em Victoria", refere-se numa declaração, em nome do Governo timorense, enviada à Lusa.

"Timor-Leste acredita que o juiz (...) deveria ter considerado que [o Estado australiano de] Victoria era um fórum claramente inadequado para a disputa ser ouvida, dada a relevância da lei timorense para determinar a existência de um contrato (uma questão em disputa no caso) e outros fatores que ligam o caso a Timor-Leste", sublinha-se no comunicado.