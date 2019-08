Timor-Leste/20 anos: Portugal condecora funcionários da ONU ligados ao processo timorense

Três dos funcionários da ONU que mais estiveram ligados à luta pela independência de Timor-Leste -- Francesc Vendrell, Tamrat Samuel e Ian Martin -- foram hoje condecorados com a Comenda da Ordem da Liberdade, conferida pela Presidência da República portuguesa.

"É uma honra a Ordem da Liberdade a individualidades tão distintas e, em pareticular, poder conferir estas comendas em Díli por ocasião do 20.º aniversário da Consulta Popular de 30 de agosto de 1999", disse o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, que conferiu as condecorações em representação do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.