Timor-Leste/20 anos: Portugal foi dos poucos que sempre apoiou independência -- presidente parlamento

O presidente do parlamento timorense disse hoje que Portugal foi dos poucos países que sempre apoiou Timor-Leste, considerado por outros "um país inconveniente", na caminhada difícil pela independência, concretizada com o referendo de há 20 anos.

"Fomos durante muitos anos e, em especial na região, um país inconveniente. Foram muito poucos aqueles que acreditaram, e que, lutaram connosco, pela autodeterminação do nosso povo", disse Arão Noé Amaral.

"No dia que hoje celebramos temos, obrigatoriamente, que falar de Portugal e dos portugueses. Esse povo antigo e resiliente que, ao longo da sua história, com audácia no momento certo, sempre soube inventar o seu destino", afirmou.