Tínhamos de aumentar capital já porque o rating estava em risco - Diretora financeira do BAD

A vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) disse à Lusa que a possibilidade de violar um rácio usado pelas agências de 'rating' sobre a qualidade do crédito foi um dos principais motivos para aumentar já o capital.

"Nos últimos anos, algumas das agências de 'rating' mudaram a metodologia e descobrimos que estávamos a furar os rácios se não aumentássemos o capital, e por isso, em vez de esperarmos até 2020 ou 2021, precisávamos da decisão mais cedo para o dinheiro entrasse já no próximo ano", disse Swazi Tshabalala.

Em entrevista à Lusa em Abidjan, depois da aprovação do aumento do capital do BAD para 208 mil milhões de dólares (cerca de 186 mil milhões de euros), a diretora financeira do BAD exemplificou que "o rácio da Fitch que mede o nível de alavancagem do BAD estava muito perto dos 100%, e o problema é que há muitos cálculos sobre o mercado, por isso podíamos acordar um dia e perceber que estávamos a furar um limite simplesmente porque o mercado evoluiu em determinado sentido, portanto era vital que tivéssemos o acordo final para aumentar o capital agora".