Tiroteio em festival na Califórnia faz pelo menos dois mortos e 13 feridos

Um tiroteio num festival de comida no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, causou no domingo pelo menos dois mortos e 13 feridos, anunciaram as autoridades locais.

O tiroteio ocorreu pelas 17:30 (01:30 em Lisboa), no Gilroy Garlic Festival, que se realiza todos os anos na cidade de Gilroy, ao sul de São Francisco, na Califórnia.

Uma testemunha disse à imprensa local que um homem branco, com cerca de 30 anos, começou a disparar indiscriminadamente sobre a multidão.