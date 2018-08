Todas as vias da 2ª Circular, em Lisboa, abertas ao trânsito depois de obras

Por Lusa | 05:30

Todas as vias da 2.ª Circular, em Lisboa, estão a partir de hoje abertas ao trânsito, depois de obras na rede de abastecimento da EPAL -- Empresa Portuguesa das Águas Livres, iniciadas em 10 de julho.

Segundo a EPAL, "a circulação entre a Escola Alemã e a Estrada da Luz, no sentido Aeroporto-Benfica, voltará a dispor de todas as vias, o que permitirá evitar maiores constrangimentos no período de regresso ao trabalho e às aulas no início de setembro".

As obras arrancaram a 10 de julho e obrigaram ao corte da via mais à direita, o que causou constrangimentos diários no trânsito.