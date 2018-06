Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Todo o Mundo na feira de artesanato em Lisboa

Conta com mais de 600 expositores de mais de 40 países. Também há gastronomia e animação musical.

Por Rogério Chambel | 19:04

Mais de 600 expositores de mais de 40 países dos cinco continentes fazem da Feira Internacional de Artesanato, que começa amanhã e decorre até dia 1 de julho, na FIL, em Lisboa, a maior festa intercultural da Península Ibérica. Ao artesanato de todo o Mundo juntam-se a gastronomia e a música.



Nesta grande montra os visitantes podem ver peças variadas, artesãos a trabalhar ao vivo e também participar em workshops de artesanato e gastronomia.



Este ano, Marrocos é o país convidado. O público pode ficar a conhecer um pouco mais sobre a cultura e arte berbere. Há uma oficina de artesãos de calçado, showcooking, demonstração de pinturas de henna e ritual do chá.



Uma das novidades desta edição é a presença das Marchas Populares de Lisboa. Os visitantes podem viver o ambiente dos arraiais dos Santos Populares na feira, com a atuação de nove marchas.



Preço: O bilhete custa 5 €; com cartão jovem/estudante ou sénior fica a 2,5 €