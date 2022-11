"Todos por uma casa": Iniciativa solidária para apoio a crianças e jovens de risco

A ColdWell Banker Portugal, está a promover uma campanha solidária para apoiar a associação CrescerSer na reabilitação de uma das casas de acolhimento para crianças e jovens em risco. Sob o mote "Todos por uma casa", o objetivo é reunir 55 mil euros até 15 de janeiro para poder concretizar o projeto.

A Casa do Parque, em Carnaxide, em Oeiras, foi a escolhida para a intervenção. A casa acolhe 14 crianças dos zero aos 12 anos que estão num contexto de perigo e de vulnerabilidade. Com a obra, a ColdWell Banker Portugal quer assegurar, ao nível das instalações interiores e exteriores, eletricidade, canalização, eletrodomésticos e mobiliário à casa.

A associação CrescerSer nasceu, em 1986, de um grupo de magistrados que sentiram a necessidade de levar mais longe a proteção dos menores em risco. Até ao momento dispõe de sete casas de acolhimento e abriga crianças e jovens até aos 25 anos.