Tom Carper vence em Delaware e disputa Senado com ex-diretor de campanha de Trump

Por Lusa | 04:59

O Partido Democrata e o Partido Republicano escolheram, respetivamente, o senador Tom Carper e o ex-diretor de campanha de Trump em Delaware como candidatos ao Senado nas primárias que decorreram quinta-feira naquele estado norte-americano.

Tom Carper ganhou as primárias democratas à estreante Kerry Evelyn Harris, que fez parte de uma vaga de jovens ativistas encorajados pela campanha presidencial de 2016 do senador norte-americano Bernie Sanders.

Carper - que cumpriu dois mandatos como governador antes de ser eleito para o Senado em 2000 -, apesar de crítico do Presidente dos EUA, Donald Trump, tem conseguido formar uma reputação ao longo dos anos como um moderado capaz de trabalhar com os republicanos e democratas no Congresso norte-americano.