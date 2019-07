Tom de Festa em Tondela apresenta pela primeira vez um palco coreto

A 29.ª edição do Tom de Festa apresenta, pela primeira vez, um palco coreto com concertos "de pequeno formato" e que abrem a noite do festival que apresenta música de sete países de três continentes, revelou hoje a organização.

"Este ano temos um novo palco no jardim, que é um coreto que vamos montar, para concertos de pequeno formato, mas com músicos de grande qualidade, e estes espetáculos decorrem sempre entre as 21:00 e as 21:45", explicou a coordenadora da programação da Associação Cultural e Recreativa de Tondela (Acert), Ilda Teixeira.

A este palco sobem os Curimim Oxibah, dois artistas multi-instrumentistas do Brasil, "com uma linguagem inovadora, que farão viajar do jazz ao samba" e, de Portugal, marcam presença Rodrik, um "aficionado pela sonoridade de vários instrumentos exóticos", e Márcio Pinto, que "é a vertente mais alternativa" do Tom de Festa.