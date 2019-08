Tondela conquista primeira vitória na Liga ao ganhar na Madeira

O Tondela alcançou hoje a primeira vitória na presente edição da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer na Madeira o Marítimo por 3-2, em jogo da terceira jornada.

Os viseenses, que vinham de um empate e uma derrota, chegaram a deter uma vantagem de dois golos, depois dos tentos do brasileiro Denilson, em cima do intervalo (45+1), e de João Pedro, aos 66.

A equipa insular, que nas duas primeiras rondas também empatou um jogo e perdeu outro, ainda chegou à igualdade, com os golos do brasileiro Rodrigo Pinho (70) e do japonês Daizen Maeda (75), mas o Tondela voltou à vantagem em cima dos 90 minutos, numa grande penalidade convertida pelo também brasileiro Richard Rodrigues.