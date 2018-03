Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tony Carreira elogia ex-mulher

Músico diz que terá “carinho eterno” por Fernanda.

06:00

Separado de Fernanda Antunes desde 2014, Tony Carreira continua a estar com a antiga companheira nos momentos mais importantes, incluindo o Natal.



"Vou ter um carinho eterno pela Fernanda e tenho o direito de me encontrar com ela sempre que quisermos, sem que isso queira dizer que vamos voltar a estar juntos", revelou, emocionado, em entrevista ao ‘Alta Definição’, da SIC.



"Vou ficar amigo da Fernanda a vida inteira. Devo-lhe muito". O ex-casal tem três filhos.