Tour: Caleb Ewan vence etapa da consagração de Egan Bernal

Egan Bernal (INEOS) tornou-se hoje o primeiro colombiano a conquistar a Volta a França em bicicleta, após a conclusão da 21.ª e última etapa da mais importante prova velocipédica mundial, vencida ao 'sprint' pelo australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal).

Ewan impôs-se sobre a meta, nos Campos Elísios, ao holandês Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) e ao italiano Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie), segundo e terceiro classificados, respetivamente, concluindo em 03:04.08 horas os 128 quilómetros da tirada entre Rambouillet e Paris.

A última etapa da 106.ª edição do Tour consagrou Bernal, que terminou à frente do britânico Geraint Thomas, colega de equipa na INEOS e campeão no ano passado, e do holandês Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), pelos quais estará acompanhado no pódio final.