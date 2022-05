Trabalhador morre esmagado em fábrica da Cimpor em Vila Franca de Xira

Um homem de 57 anos morreu na manhã desta quarta-feira nas instalações da Cimpor em Alhandra, Vila Franca de Xira. O trabalhador terá sido esmagado por uma plataforma usada em conjunto com um tapete rolante para transportar matérias-primas para embarcações.O acidente mortal ocorreu pelas 10h35, junto ao cais onde é efetuado esta operação de carregamento.O alerta foi dado pela própria empresa e para o local foram enviados nove elementos dos bombeiros voluntários de Alhandra, o INEM e a PSP.Apesar dos esforços já nada havia a fazer e o óbito foi declarado. A Autoridade para as Condições de Trabalho vai investigar as circunstâncias em que ocorreu esta morte.