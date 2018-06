Trabalhadores da EDP Distribuição transitam para novas concessões a serem atribuídas

Por Lusa | 06:00

Os trabalhadores da EDP Distribuição transitam com os mesmos direitos para as novas concessões de distribuição de eletricidade em baixa tensão, se os municípios decidirem assumir ou atribuir a outras empresas estes contratos a partir de 2019.

De acordo com dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), em causa estão cerca de 1.700 trabalhadores da EDP Distribuição, que podem ter que ser transferidos para as novas concessões, no cenário de eventual atribuição da exploração das redes municipais de distribuição de eletricidade de baixa tensão a outros operadores.

Em declarações aos jornalistas, a presidente da ERSE, Maria Cristina Portugal, explicou que um dos princípios que tem que ser salvaguardado pelo concurso é a "estabilidade do emprego", que prevê a "manutenção do atual quadro de direitos".