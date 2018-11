Trabalhadores da IP concentram-se em frente ao Conselho de Ministros no dia 15

Por Lusa | 17:17

Os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) marcaram para o próximo dia 15 de novembro uma concentração em frente ao Conselho de Ministros e não excluem voltar à greve em dezembro.

Em comunicado, publicado no site da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), as organizações de trabalhadores da IP -- Sindicatos e Comissão de Trabalhadores - deram conta das conclusões de uma reunião que teve lugar hoje em Lisboa.

As entidades resolveram "endereçar uma carta ao ministro do Planeamento e das Infraestruturas, a solicitar uma reunião e a desafiar para que dê instruções no sentido de todo o empenho para que, até ao final deste mês de novembro, se conclua a negociação de todas as cláusulas do ACT [acordo coletivo de trabalho] -- clausulado geral -- para se passar posteriormente à negociação do RC [regulamento de carreiras]".